ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве заметили "сильно взрослых" детей с пистолетом и боевыми собаками

Киев, Пятница 06 ноября 2020 11:31
В Киеве заметили "сильно взрослых" детей с пистолетом и боевыми собаками
В Киеве подросток ходит с оружием (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На территории одной из столичных школ увидели подростка с пистолетом

В Голосеевском районе Киева на Теремках возле школы гуляют подростки с боевыми собаками и оружием. Один из детей демонстративно размахивает оружием и стреляет из него. Животные с ними находятся без намордников и поводков. Об этом сообщили на странице "На Теремках" в Facebook.

"Родители!!! Чьи это дети??? Выгуливают собак на территории школы, без намордника и поводка! У парня в красной куртке в руках был пистолет-воздушка, которым он демонстративно размахивал и пару раз стрельнул в воздух...", - возмущенно написал автор поста и опубликовал фото "героя" в красной куртке.

В Киеве заметили &quot;сильно взрослых&quot; детей с пистолетом и боевыми собакамиВ Киеве заметили &quot;сильно взрослых&quot; детей с пистолетом и боевыми собакамиВ Киеве дети гуляют с оружием (фото: facebook.com/groups/nateremkah)

Отмечается, что когда подростку делали замечание - он реагировал агрессивно и нагло. Компания удалилась только тогда, когда их начали фотографировать на камеры телефонов.

В комментариях жители столицы возмутились безнаказанностью детей, а также тем, что они разгуливают с оружием.

  • Нічого собі дітки.
  • Я думав що цей вид вже не існує... Це вже смішно виглядає... Мамкіни бандити.
  • Почему подростки стремятся подражать не цивилизованным людям, а гопоте, бандюкам?
  • А вместо того чтоб фоткать и посты строчить, полицию сразу без предупреждения и замечаний не пробовали вызвать?
  • Ага, спасибо за информацию! В августе кто-то попал нам в окно из воздушки, так и не нашли, я оставила заявление в полиции.
  • Соціальна і психологічна робота не ведеться. Всі були підлітками. Якщо прояв невихованості, то це проблема велика. Жаль, що на такі речі лише критика.

Как мы ранее сообщали, под Николаевом "малолетки" забили мужчину насмерть прямо на центральном стадионе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Киевпреступления

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь