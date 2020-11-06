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У Києві помітили "сильно дорослих" дітей з пістолетом і бойовими собаками

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 11:31
У Києві помітили "сильно дорослих" дітей з пістолетом і бойовими собаками
У Києві підліток ходить зі зброєю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На території однієї зі столичних шкіл побачили підлітка з пістолетом

У Голосіївському районі Києва на Теремках біля школи гуляють підлітки з бойовими собаками і зброєю. Один з дітей демонстративно розмахує зброєю і стріляє з неї. Тварини з ними знаходяться без намордників і повідків. Про це повідомили на сторінці "На Теремках" у Facebook.

"Батьки!!! Чиї це діти??? Вигулюють собак на території школи, без намордника і повідка! У хлопця в червоній куртці в руках був пістолет-воздушка, яким він демонстративно розмахував і пару раз стрельнув у повітря...", - обурено пише автор посту і публікує фото "героя" в червоній куртці.

У Києві помітили &quot;сильно дорослих&quot; дітей з пістолетом і бойовими собакамиУ Києві помітили &quot;сильно дорослих&quot; дітей з пістолетом і бойовими собакамиУ Києві діти гуляють зі зброєю (фото: facebook.com/groups/nateremkah)

Зазначається, що коли підлітку робили зауваження - він реагував агресивно і нахабно. Компанія пішла тільки тоді, коли їх почали фотографувати на камери телефонів.

В коментарях жителі столиці обурилися безкарністю дітей, а також тим, що вони розгулюють зі зброєю.

  • Нічого собі дітки.
  • Я думав що цей вид вже не існує... Це вже смішно виглядає. Мамкіни бандити.
  • Чому підлітки прагнуть наслідувати не цивілізованим людям, а гопоті, бандюкам?
  • А замість того щоб фоткати і строчити пости, поліцію відразу без попередження та зауважень не пробували викликати?
  • Ага, дякую за інформацію! У серпні хтось потрапив нам у вікно з воздушки, так і не знайшли, я залишила заяву в поліції.
  • Соціальна і психологічна робота не ведеться. Всі були підлітками. Якщо прояв невихованості, то це проблема велика. Шкода, що на такі речі лише критика.

Як ми раніше повідомляли, під Миколаєвом "малолітки" насмерть забили чоловіка прямо на центральному стадіоні.

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