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В Киеве заметили огромную очередь за столичным "деликатесом": за чем стоят люди (фото)

Новина українською →
Киев, Вторник 31 мая 2022 09:13
В Киеве заметили огромную очередь за столичным "деликатесом": за чем стоят люди (фото) В Киеве снова продают перепичку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 30 мая образовалась огромная очередь за популярным фастфудом, который продается только в столице. Речь идет о знаменитой сосиске в тесте или перепичке.

Об этом сообщает "Сегодня".

Так, на улице Богдана Хмельницкого образовалась очередь от Крещатика и почти до входа на станцию метро "Театральная".

Такого столпотворения в центре города давно не видели, хотя продавцы уверяют, что их продукция и до войны имела бешеную популярность.

Сотрудники заведения сообщили, что стоимость перепички не поменялась – 30 гривен.

С чем связаны очереди

"Очереди связаны с тем, что киевляне уже вернулись в столицу. Мы продаем перепичку только через окно. Очереди к нам такие же, как были в довоенное время, они сильно не изменились, ну, может, стали чуть дольше. Сейчас в городе много чего закрыто, поэтому люди идут массово к нам. Мы возобновили свою работу в начале апреля", – рассказала сотрудник перепички.

Как мы ранее писали, известный повар показал, как готовить легендарную киевскую перепичку дома.

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