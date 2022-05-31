В Киеве заметили огромную очередь за столичным "деликатесом": за чем стоят люди (фото)

В Киеве 30 мая образовалась огромная очередь за популярным фастфудом, который продается только в столице. Речь идет о знаменитой сосиске в тесте или перепичке.

Так, на улице Богдана Хмельницкого образовалась очередь от Крещатика и почти до входа на станцию метро "Театральная".

Такого столпотворения в центре города давно не видели, хотя продавцы уверяют, что их продукция и до войны имела бешеную популярность.

Сотрудники заведения сообщили, что стоимость перепички не поменялась – 30 гривен.

С чем связаны очереди

"Очереди связаны с тем, что киевляне уже вернулись в столицу. Мы продаем перепичку только через окно. Очереди к нам такие же, как были в довоенное время, они сильно не изменились, ну, может, стали чуть дольше. Сейчас в городе много чего закрыто, поэтому люди идут массово к нам. Мы возобновили свою работу в начале апреля", – рассказала сотрудник перепички.