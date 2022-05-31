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У Києві помітили величезну чергу за столичним "делікатесом": за чим стоять люди (фото)

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Київ, Вівторок 31 травня 2022 09:13
У Києві помітили величезну чергу за столичним "делікатесом": за чим стоять люди (фото) У Києві знову продають перепичку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 30 травня утворилася величезна черга за популярним фастфудом, який продається тільки в столиці. Йдеться про знамениту сосиску в тісті або перепічку.

Про це повідомляє "Сегодня".

Так, на вулиці Богдана Хмельницького утворилася черга від Хрещатика і майже до входу на станцію метро "Театральна".

Такого стовпотворіння в центрі міста давно не бачили, хоча продавці запевняють, що їх продукція і до війни мала шалену популярність.

Співробітники закладу повідомили, що вартість перепічки не змінилася - 30 гривень.

З чим пов'язані черги

"Черги пов'язані з тим, що кияни вже повернулися до столиці. Ми продаємо перепічку тільки через вікно. Черги до нас такі ж, як були в довоєнний час, вони сильно не змінилися, ну, може, стали трохи довше. Зараз у місті багато чого закрито, тому люди йдуть масово до нас. Ми відновили свою роботу на початку квітня", - розповіла співробітник перепічки.

Як ми раніше писали, відомий кухар показав, як готувати легендарну київську перепічку вдома.

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