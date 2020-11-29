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В Киеве заметили один из самых дорогих автомобилей в Украине (видео)

Автор: Анна Киселева

Роскошный суперкар колесит по улицам столицы

Недавно в Киеве на одной из главных улиц заметили роскошный суперкар Rolls-Royce Cullinan. Его стоимость в магазине оценивается до 18,7 миллиона гривен. Об этом сообщается в Imstagram на странице Carsmirage.

Автомобиль оснащен двигателем V12 емкостью 6,75 литра мощностью 563 лошадиных сил, у авто 850 Нм крутящего момента. Он оснащается двойным турбонаддувом. На разгон до 100 км/ч внедорожнику нужно 4,9 секунды, а максимальная скорость - 250 км/ч.

Стоит подобный суперкар в зависимости от комплектации от 12 до 18,7 миллиона гривен.

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В Киеве заметили Rolls-Royce Cullinan за 18 миллионов

Как мы писали ранее, автомобиль марки Ferrari, стоимость которого превышает ценник в миллион евро, был замечен в центре Харькова 29 сентября. Машина с грузинским флагом была припаркована возле одного из самых дорогих ресторанов города.

Стоит напомнить, что ранее в Киеве автомобиль прославил своего владельца самостоятельными перемещениями по городу. Курьезный инцидент произошел, когда водитель ушел по делам. Он даже заявил об угоне. Чем закончилась история – читайте в нашем материале.

Ранее мы писали, что в Киеве заметили эксклюзивное авто, выпущенное в память о знаменитом фильме. Редкий эксклюзивный автомобиль попал в объективы прохожих.

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