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В Киеве заметили "необычный кортеж" Кличко (видео)

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Киев, Вторник 25 мая 2021 15:43
В Киеве заметили "необычный кортеж" Кличко (видео) В Киеве заметили "необычный кортеж" мэра Киева Виталия Кличко (коллаж Styler)
Автор: Styler

Мэр Киева Виталий Кличко передвигается по городу на велосипеде.

Соответствующую запись с регистратора обнародовал на своих страницах блогер Михаил Голуб.

Видео, где мэр столицы переходит дорогу с велосипедом, он в шутку прокомментировал: "Кличко перекрыл дорогу своим кортежем в час пик".

Кличко перекрыл своим кортежем дорогу в час пик

Posted by Михайло Голуб on Tuesday, May 25, 2021

В комментариях пользователи социальных сетей отметили, что передвигаться на велосипеде обещал другой политик.

Напомним, на инаугурацию Владимира Зеленского Виталий Кличко также приехал на двухколесном транспорте.

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