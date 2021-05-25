В Киеве заметили "необычный кортеж" Кличко (видео)
В Киеве заметили "необычный кортеж" мэра Киева Виталия Кличко (коллаж Styler)
Мэр Киева Виталий Кличко передвигается по городу на велосипеде.
Соответствующую запись с регистратора обнародовал на своих страницах блогер Михаил Голуб.
Видео, где мэр столицы переходит дорогу с велосипедом, он в шутку прокомментировал: "Кличко перекрыл дорогу своим кортежем в час пик".
Кличко перекрыл своим кортежем дорогу в час пикPosted by Михайло Голуб on Tuesday, May 25, 2021
В комментариях пользователи социальных сетей отметили, что передвигаться на велосипеде обещал другой политик.
Напомним, на инаугурацию Владимира Зеленского Виталий Кличко также приехал на двухколесном транспорте.