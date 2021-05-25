У Києві помітили "незвичайний кортеж" Кличка (відео)
У Києві помітили "незвичайний кортеж" мера Києва Віталія Кличка (колаж Styler)
Мер Києва Віталій Кличко пересувається містом на велосипеді.
Відповідний запис з реєстратора оприлюднив на своїх сторінках блогер Михайло Голуб.
Відео, де мер столиці переходить дорогу з велосипедом, він жартома прокоментував: "Кличко перекрив дорогу своїм кортежем у годину пік".
Кличко перекрыл своим кортежем дорогу в час пикPosted by Михайло Голуб on Tuesday, May 25, 2021
У коментарях користувачі соціальних мереж зазначили, що пересуватись на велосипеді обіцяв інший політик.
Нагадаємо, на інавгурацію Володимира Зеленського Віталій Кличко також приїхав на двоколісному транспорті.