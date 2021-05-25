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У Києві помітили "незвичайний кортеж" Кличка (відео)

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 15:43
У Києві помітили "незвичайний кортеж" Кличка (відео) У Києві помітили "незвичайний кортеж" мера Києва Віталія Кличка (колаж Styler)
Автор: Styler

Мер Києва Віталій Кличко пересувається містом на велосипеді.

Відповідний запис з реєстратора оприлюднив на своїх сторінках блогер Михайло Голуб.

Відео, де мер столиці переходить дорогу з велосипедом, він жартома прокоментував: "Кличко перекрив дорогу своїм кортежем у годину пік".

Кличко перекрыл своим кортежем дорогу в час пик

Posted by Михайло Голуб on Tuesday, May 25, 2021

У коментарях користувачі соціальних мереж зазначили, що пересуватись на велосипеді обіцяв інший політик.

Нагадаємо, на інавгурацію Володимира Зеленського Віталій Кличко також приїхав на двоколісному транспорті.

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