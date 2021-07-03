В Киеве заметили маршрутку -"монстра": страшно ездить (видео)

По совам очевидцев, маршрутка находится в аварийном состоянии. Ее движение сопровождается страшным грохотом.

Так, маршрутка направляется под номером 587 на Подоле, от станции метро "Контрактовая площадь" до проспекта Георгия Гонгадзе, что в жилом массиве Виноградарь.

"Нормальная такая маршрутка курсирует по Киеву. Даже на Подол иногда ездит, если не сломается и пол не отпадет. Как там дела у контролирующих органов?” - подписал автор видео.

В комментариях пользователи пишут, что стоимость проезда увеличивается, а маршрутки остаются в аварийном состоянии. Кроме того, они пишут, что такого аварийного общественного транспорта в Киеве много.