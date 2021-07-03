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У Києві помітили маршрутку -"монстра": страшно їздити (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві їздить маршрутка, яка море розвалитись в будь-який момент. Очевидці у транспорті помітили величезну дірку у підлозі, через яку видно рух.

Про це повідомляє ресурс “Київ Оперативний” у Telegram.

За совами очевидців, маршрутка знаходиться в аварійному стані. ЇЇ рух супроводжується страшним гуркотом.

Так, маршрутка прямує під номером 587 на Подолі, від станції метро "Контрактова площа" до проспекту Георгія Гонгадзе, що в житловому масиві Виноградар.

“Нормальна така маршрутка курсує Києвом. Навіть на Поділ іноді їздить, якщо не зламається і підлога не відпаде. Як там справи у контролюючих органів?” - підписав автор відео.

У коментарях користувачі пишуть, що вартість проїзду збільшується, а маршрутки залишаються аварійному стані. Окрім того, вони пишуть, що такого аварійного громадського транспорту в Києві багато.

  • Це нормальне явище для цих маршруток. Ну хоч колесо не відпало і на цьому дякуємо
  • Потрібно вартість проїзду підвищити терміново
  • Головний показник справності "вона їде" і "заробляє гроші"
  • У контролюючих органів якраз все чудово
  • На маршрутці 587 то двері відпадуть, то колесо
  • На 587 вже давно такі маршрутки їздять.

Раніше ми повідомляли, що у Києві маршрутка влетіла в стовп.

Також в Одесі побилися пасажир та жінка-водій тролейбуса.

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маршрутка