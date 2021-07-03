В Киеве заметили маршрутку -"монстра": страшно ездить (видео)
В Киеве ездит маршрутка, которая море развалиться в любой момент. Очевидцы в транспорте заметили огромную дыру в полу, через которую видно движение.
Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" у Telegram.
По совам очевидцев, маршрутка находится в аварийном состоянии. Ее движение сопровождается страшным грохотом.
Так, маршрутка направляется под номером 587 на Подоле, от станции метро "Контрактовая площадь" до проспекта Георгия Гонгадзе, что в жилом массиве Виноградарь.
"Нормальная такая маршрутка курсирует по Киеву. Даже на Подол иногда ездит, если не сломается и пол не отпадет. Как там дела у контролирующих органов?” - подписал автор видео.
В комментариях пользователи пишут, что стоимость проезда увеличивается, а маршрутки остаются в аварийном состоянии. Кроме того, они пишут, что такого аварийного общественного транспорта в Киеве много.
- Это нормальное явление для этих маршрутов. Ну хоть колесо не отпало и на этом спасибо
- Нужно стоимость проезда повысить срочно
- Главный показатель исправности "она едет" и "зарабатывает деньги"
- У контролирующих органов как раз все замечательно
- На маршрутке 587 то двери отпадут, то колесо
- На 587 уже давно такие маршрутки ездят.
Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутка влетела в столб.
Также в Одессе подрались пассажир и женщина-водитель троллейбуса.