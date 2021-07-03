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В Киеве заметили маршрутку -"монстра": страшно ездить (видео)

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Киев, Суббота 03 июля 2021 17:11
В Киеве заметили маршрутку -"монстра": страшно ездить (видео) Фото: в Киеве ездит маршрутка в аварийном состоянии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве ездит маршрутка, которая море развалиться в любой момент. Очевидцы в транспорте заметили огромную дыру в полу, через которую видно движение.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" у Telegram.

По совам очевидцев, маршрутка находится в аварийном состоянии. Ее движение сопровождается страшным грохотом.

Так, маршрутка направляется под номером 587 на Подоле, от станции метро "Контрактовая площадь" до проспекта Георгия Гонгадзе, что в жилом массиве Виноградарь.

"Нормальная такая маршрутка курсирует по Киеву. Даже на Подол иногда ездит, если не сломается и пол не отпадет. Как там дела у контролирующих органов?” - подписал автор видео.

В комментариях пользователи пишут, что стоимость проезда увеличивается, а маршрутки остаются в аварийном состоянии. Кроме того, они пишут, что такого аварийного общественного транспорта в Киеве много.

  • Это нормальное явление для этих маршрутов. Ну хоть колесо не отпало и на этом спасибо
  • Нужно стоимость проезда повысить срочно
  • Главный показатель исправности "она едет" и "зарабатывает деньги"
  • У контролирующих органов как раз все замечательно
  • На маршрутке 587 то двери отпадут, то колесо
  • На 587 уже давно такие маршрутки ездят.

Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутка влетела в столб.

Также в Одессе подрались пассажир и женщина-водитель троллейбуса.

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