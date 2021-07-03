У Києві помітили маршрутку -"монстра": страшно їздити (відео)

У Києві їздить маршрутка, яка море розвалитись в будь-який момент. Очевидці у транспорті помітили величезну дірку у підлозі, через яку видно рух.

Про це повідомляє ресурс “Київ Оперативний” у Telegram.

За совами очевидців, маршрутка знаходиться в аварійному стані. ЇЇ рух супроводжується страшним гуркотом.

Так, маршрутка прямує під номером 587 на Подолі, від станції метро "Контрактова площа" до проспекту Георгія Гонгадзе, що в житловому масиві Виноградар.

“Нормальна така маршрутка курсує Києвом. Навіть на Поділ іноді їздить, якщо не зламається і підлога не відпаде. Як там справи у контролюючих органів?” - підписав автор відео.

У коментарях користувачі пишуть, що вартість проїзду збільшується, а маршрутки залишаються аварійному стані. Окрім того, вони пишуть, що такого аварійного громадського транспорту в Києві багато.