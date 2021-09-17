В Киеве заметили колонну военной техники: ехали танки и грузовики (видео)

В Киеве заметили колонну военной техники. Очевидцы сняли как минимум два тягача, перевозивших танки, а также несколько грузовых автомобилей.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Телеграф".
Так, происшествие произошло днем в пятницу, 17 сентября.
Куда именно направлялась техника - неизвестно. Очевидцы говорят, что колонну заметили в столичном районе Троещина. Транспортные средства двигались организованно, с небольшим расстоянием друг между другом. Интересно, что рядом на дороге были зафиксированы и "гражданские" авто.
Видимо, украинские военные куда-то перевозили свою тяжелую технику. Также неизвестно, что находилось в грузовиках.
Ранее мы сообщали, что в России на помойке нашли брошенный танк. Вокруг современной боевой машины Т-90 также валялись отходы армейской жизнедеятельности.
Также мы писали, что в Киеве на репетиции парада заметили танк, оклеенный скотчем. Также позже военные все же сдирали этот скотч с боевой техники.