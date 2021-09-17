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У Києва помітили колону військової техніки: їхали танки та вантажівки (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві помітили колону військової техніки. Очевидці зняли як мінімум два тягачі, що перевозили танки, а також кілька вантажних автомобілів.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Телеграф".

Так, подія сталася вдень у п'ятницю, 17 вересня.

Куди саме прямувала техніка – невідомо. Очевидці кажуть, що колону помітили в столичному районі Троєщина. Транспортні засоби рухалися організовано, з невеликою відстанню один між одним. Цікаво, що поруч на дорозі було зафіксовано й "цивільні" авто.

Мабуть, українські військові кудись перевозили свою важку техніку. Також невідомо, що знаходилось у вантажівках.

Раніше ми повідомляли, що у Росії на смітнику знайшли кинутий танк. Навколо сучасної бойової машини Т-90 також валялися відходи армійської життєдіяльності.

Також ми писали, що у Києві на репетиції параду помітили танк, обклеєний скотчем. Також пізніше військові все ж здирали цей скотч з бойової техніки.

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