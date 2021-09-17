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В Киеве заметили колонну военной техники: ехали танки и грузовики (видео)

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 20:55
В Киеве заметили колонну военной техники: ехали танки и грузовики (видео) По Киеву ездила военная техника (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве заметили колонну военной техники. Очевидцы сняли как минимум два тягача, перевозивших танки, а также несколько грузовых автомобилей.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Телеграф".

Так, происшествие произошло днем в пятницу, 17 сентября.

Куда именно направлялась техника - неизвестно. Очевидцы говорят, что колонну заметили в столичном районе Троещина. Транспортные средства двигались организованно, с небольшим расстоянием друг между другом. Интересно, что рядом на дороге были зафиксированы и "гражданские" авто.

Видимо, украинские военные куда-то перевозили свою тяжелую технику. Также неизвестно, что находилось в грузовиках.

Ранее мы сообщали, что в России на помойке нашли брошенный танк. Вокруг современной боевой машины Т-90 также валялись отходы армейской жизнедеятельности.

Также мы писали, что в Киеве на репетиции парада заметили танк, оклеенный скотчем. Также позже военные все же сдирали этот скотч с боевой техники.

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