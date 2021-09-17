У Києва помітили колону військової техніки: їхали танки та вантажівки (відео)

У Києві помітили колону військової техніки. Очевидці зняли як мінімум два тягачі, що перевозили танки, а також кілька вантажних автомобілів.

Про це повідомили в Telegram-каналі " Телеграф ".

Так, подія сталася вдень у п'ятницю, 17 вересня.

Куди саме прямувала техніка – невідомо. Очевидці кажуть, що колону помітили в столичному районі Троєщина. Транспортні засоби рухалися організовано, з невеликою відстанню один між одним. Цікаво, що поруч на дорозі було зафіксовано й "цивільні" авто.

Мабуть, українські військові кудись перевозили свою важку техніку. Також невідомо, що знаходилось у вантажівках.