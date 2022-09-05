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В Киеве снова заметили гречку по рекордной цене: сколько стоит крупа (фото)

В Украине снова подорожала гречка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Цена на гречку в Украине, несмотря на прогнозы, что она будет дешеветь, снова достигла рекордных отметок. Так, в одном из супермаркетов столицы снова увидели крупу по рекордной стоимости.

О продукте с "коcмической" стоимостью сообщают в одном из киевских пабликов.

Сколько в Киеве стоит гречка

Судя по фото, то 800 граммов группы стоит 138.99 гривен. Это производитель "Хуторок". Так же предлагается продукт от "Вінницький млинар" по 132.90 гривен за те же 800 граммов.

Цена на гречку в Киеве снова бьет рекорды (фото: t.me/kievdvizh1)

Гречка будет дешеветь

Несколькими днями ранее директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой заверил, что цена на гречку в октябре упадет на 20%.

Эксперт сообщил, что крупа подешевеет уже в октябре, так как в текущем году данной культурой засеяли значительно большие площади, чем в прошлом (120 тыс. га вместо 70 тыс. га).

Отметим, что, не везде в Киеве можно купить гречку по таким ценам, в других магазинах предлагают более адекватную стоимость.

Сколько стоит гречка в Украине (Скриншот)

Как мы писали ранее, в украинских супермаркетах подорожал сахар.

Ранее украинцам рассказывали, что будет с ценами на картофель.

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