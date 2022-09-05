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У Києві знову помітили гречку за рекордною ціною: скільки коштує крупа (фото)

В Україні знову подорожчала гречка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ціна на гречку в Україні, незважаючи на прогнози, що вона буде дешевшати, знову досягла рекордних позначок. Так, в одному з супермаркетів столиці знову побачили крупу за рекордною вартістю.

Про продукт з "коcмічною" вартістю повідомляють в одному з київських пабліків.

Скільки в Києві коштує гречка

Судячи з фото, то 800 грамів групи коштує 138.99 гривень. Це виробник "Хуторок". Так само пропонується продукт від "Вінницький млинар" по 132.90 гривень за ті ж 800 грамів.

Ціна на гречку в Києві знову б'є рекорди (фото: t.me/kievdvizh1)

Гречка буде дешевшати

Кількома днями раніше директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий запевнив, що ціна на гречку в жовтні впаде на 20%.

Експерт повідомив, що крупа подешевшає вже в жовтні, бо в поточному році даною культурою засіяли значно більші площі, ніж у минулому (120 тис.га замість 70 тис. га).

Відзначимо, що, не скрізь в Києві можна купити гречку за такими цінами, в інших магазинах пропонують більш адекватну вартість.

Скільки коштує гречка в Україні (скріншот)

Як ми писали раніше, в українських супермаркетах подорожчав цукор.

Раніше українцям розповідали, що буде з цінами на картоплю.

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Ціни на продукти