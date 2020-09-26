У Києві помітили ексклюзивне авто, випущене в пам'ять про знаменитий фільм: фото

У Києві помітили ексклюзивне авто (ілюстративне фото: canva.com)

У столиці помітили рідкісний автомобіль Ford Mustang Bullitt

Нещодавно на вулицях Києва помітили рідкісний автомобіль Ford Mustang Bullitt. Його випустили в пам'ять про легендарний кінофільм "Булліт" зі Стівом Макквіном. У 2018 році, щоб відзначити ювілей "Булліта", компанія Ford розробила нову модель автомобіля, з оглядкою на кіношний спорткар. Рідкісний ексклюзивний автомобіль потрапив в об'єктиви перехожих.

Як повідомляє ресурс "Топжир", в п'ятницю, 25 вересня, автомобіль засвітився на одній з вулиць Києва. І хоча Mustang Bullitt 2019 року (адаптована версія авто) все ж дорогий, ціни починаються з $46 595.

У Києві помітили Ford Mustang Bullitt (фото: topgir.com.ua)

У авто встановлено п'ятилітровий V8 і воно має 480 кінських сил. Машина набирає розгін до 100 км/год за 4,6 с. Її максимальна швидкість становить 262 км/год.

Ford Mustang Bullitt в Києві (фото: topgir.com.ua)

Крім того, компанія Ford виставила на продаж оригінальний автомобіль з фільму "Булліт", який вийшов на екрани в 1968 році. Зараз стан цього спорткара недобрий, але через приналежність до легендарного фільму його ціна підбирається до чотирьох мільйонів доларів.

Фільм "Булліт" зібрав найбільшу касу в 1968 році й отримав нагороду "Оскар". Режисер Пітер Єтс завдяки своєму баченню картини сформував новий стереотип екранного поліцейського. Картину знімали не в павільйонах, як до цього інші бойовики, а на вулицях Сан-Франциско.

Нагадаємо, що раніше у Харкові помітили рідкісне елітне авто. У світі таких автомобілів налічується всього кілька штук.

Раніше в Харкові на вулицях з'явилося курйозне авто "поліції". Ми повідомляли, що автомобіль-жарт практично не відрізняється від машин української поліції, за винятком одного забавного нюансу.