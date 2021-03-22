В Киеве закрывают спортклубы: сеть негодует

С завтрашнего дня, 23 марта, в Киеве прекращают работать спортивные клубы. Это связано с ограничениями так называемого красного уровня карантина, в который попала столица.
В компании Sport Life отметили, что они вынуждены ограничить доступ клиентов в фитнес-клубы, начиная с 00:00 вторника 23 марта. Об этом они написали на своей странице в Facebook.
"Учитывая протокол внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сеть клубов Sport Life вынуждена ограничить доступ клиентов в фитнес-клубы в Киеве и в Одессе, начиная с 00:00 вторника (23.03.2021)", - говорится в сообщении.
Какие еще клубы не будут работать?
По данным Telegram-канала "Киев Сейчас" работу прекращают также и другие спортклубы, включая:
Заморозка абонемента в Sport Life и негативная реакция сети
Срок действия абонемента автоматически продлится на период локдауна за счет компании в том случае, если вы обратитесь ближайший клуб и напишите заявление о компенсации. При себе нужно иметь паспорт. Клиентские отделы работают ежедневно с 10:00 до 20:00.
Это вызвало кучу негативных комментариев со стороны пользователей. Люди возмущены, что заморозка происходит не автоматически, и нужно еще тратить свое время и писать заявление в период диджитализации.
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