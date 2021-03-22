У Києві закривають спортклуби: мережа обурилась

З завтрашнього дня, 23 березня, в Києві припиняють працювати спортивні клуби. Це пов'язано з обмеженнями так званого червоного рівня карантину, в який потрапила столиця.
В компанії Sport Life зазначили, що вони змушені обмежити доступ клієнтів у фітнес-клуби, починаючи з 00:00 вівторка 23 березня. Про це вони написали на своїй сторінці в Facebook.
"Враховуючи протокол позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, мережа клубів Sport Life змушена обмежити доступ клієнтів у фітнес-клуби в Києві і в Одесі, починаючи з 00:00 вівторка (23.03.2021)", - йдеться в повідомленні.
Які ще клуби не будуть працювати?
За даними Telegram-каналу "Киев Сейчас" роботу припиняють також і інші спортклуби, включаючи:
Замороження абонемента у Sport Life і негативна реакція мережі
Термін дії абонемента автоматично продовжиться на період локдауну коштом компанії в тому випадку, якщо ви звернетеся найближчий клуб і напишіть заяву про компенсацію. При собі потрібно мати паспорт. Клієнтські відділи працюють щодня з 10:00 до 20:00.
Це викликало купу негативних коментарів з боку користувачів. Люди обурені, що заморожування відбувається не автоматично, і потрібно ще витрачати свій час і писати заяву в період диджиталізації.
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Нагадаємо, влада ухвалила важливе рішення по роботі метро в Києві на час локдауну.
Раніше в мережі показали, що відбувається в громадському транспорті.