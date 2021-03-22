У Києві закривають спортклуби: мережа обурилась

"Враховуючи протокол позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, мережа клубів Sport Life змушена обмежити доступ клієнтів у фітнес-клуби в Києві і в Одесі, починаючи з 00:00 вівторка (23.03.2021)", - йдеться в повідомленні.

Які ще клуби не будуть працювати?

За даними Telegram-каналу "Киев Сейчас" роботу припиняють також і інші спортклуби, включаючи:

5 елемент. Працює салон по запису.

Gym Max. Працювати буде тільки медцентр. Прийом пацієнтів, які заздалегідь записалися на прийом.

Tsarsky, швидше за все, закриють до 9 квітня.

Fitness city.

Спортклуб Дії.

Замороження абонемента у Sport Life і негативна реакція мережі

Термін дії абонемента автоматично продовжиться на період локдауну коштом компанії в тому випадку, якщо ви звернетеся найближчий клуб і напишіть заяву про компенсацію. При собі потрібно мати паспорт. Клієнтські відділи працюють щодня з 10:00 до 20:00.

Це викликало купу негативних коментарів з боку користувачів. Люди обурені, що заморожування відбувається не автоматично, і потрібно ще витрачати свій час і писати заяву в період диджиталізації.

Сидячи вдома, на карантині з дітьми я повинна цім натовпом йти у ваші відділи, щоб заморозити наші карти? У чому тоді "турбота про клієнтів ", якщо ви змушуєте клієнтів відвідувати ваші відділи, через яких сотні в день проходять? Чому не можна заморозити автоматично? Або заповнити форму через інтернет?

А чому я повинна заморожувати свій абонемент, це не з моєї якоїсь причини немає доступу до басейну, це ви (спорт-лайф) мені обмежили доступ в басейн;

Дві години тому була в Спортлайф на Позняках, сказали чекати рішень, завтра знову йти писати заяву на заморозки? Кашляти, чхати і т.д. невже не можна як в минулий локдаун? Що ви робите? Це спеціально що б побільше людей захворіло? Браво Спортлайф!

Чому раніше замороження була автоматично, а тепер, під час карантину, треба їхати і писати папірець (Україна в смартфоні), Тоді як транспорт проходить повз з 50% завантаженням і доїхати до клубу і назад - та ще проблема! Закінчиться абонемент - продовжувати точно не буду! Таким чином, розгубите всіх клієнтів!!!

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