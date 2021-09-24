В Киеве закрылся популярный ТЦ на Петровке: уже известно, что будет на его месте

В Киеве закрылся первый и единственный стоковый торговый центр на Петровке. ТЦ "Макрос" работал на проспекте Степана Бандеры, 16б с 2004 года и был одним из первых торговых центров в Оболонском районе столицы.
Почему закрылся ТЦ "Макрос" и что будет на его месте – читайте в материале ниже.
В торговом центре "Макрос" были в основном стоковые магазины или торговые точки недорогих брендовых магазинов. Вероятно, устаревший формат магазинов не выдержал натиска конкуренции, и они стали нерентабельными.
Скриншот
Как сообщает издание Retailers, ТЦ "Макрос" сначала был закрыт на реконструкцию. Однако позже стало известно, что открывать его после ремонта не собираются, а на его месте будет новый бизнес-центр. Эту информацию подтвердили консультанты на рынке недвижимости.
Фото: shopping-in-kyiv.blogspot.com
Стоит отметить, что торговый центр "Макрос" был открыт в 2004 году на месте недостроенных цехов, которые предназначались для выпуска продукции оборонного назначения. Цеха были выкуплены компанией GrandprominvestAG с целью организовать там химическое производство.
Но потом в компании посчитали рентабельность и решили, что прибыль будет выше от сдачи в аренду самой недвижимости. Здание многоуровневое и имеет общую площадь в 12 000 кв.м.
Как отмечают жители Киева, этот торговый центр был одним из первых не только на Оболони, но и во всей столице. Изначально он имел спрос, но за последние годы в Киеве было построено много торговых центров и "Макрос" быстро устарел и перестал пользоваться спросом.
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