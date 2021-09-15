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В Киеве строят новый ЖК прямо возле ж/д дороги и кладбища: разгорается скандал

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Киев, Среда 15 сентября 2021 14:05
В Киеве строят новый ЖК прямо возле ж/д дороги и кладбища: разгорается скандал В Киеве строят новый ЖК возле кладбища (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве скоро появится новый ЖК под названием River Dale. Все бы ничего, только вот находится он возле метро Демеевская, рядом с ним проходит железная дорога и находится Байковое кладбище.

На это обратила внимание киевлянка Алена Деньга в Facebook.

"У киевских девелоперов окончательно поехала кукуха. Это типа новый ЖК, который планируют строить на месте Демеевского рынка, в промзоне рядом с товарной жд-линией, в самом загрязненном по качеству воздуха месте Киева. Собственная река - это, как я понимаю, зас*аная Лыбидь. Чего же не пишут, что еще будет собственное кладбище - Байковое же через дорогу", - написала Алена.

Отметим, что в этом микрорайоне уже вовсю пестрят объявления о новом ЖК на зданиях. Кстати, всем торговцам на Демеевском рынке сказали освободить территорию до октября месяца.

В Киеве строят новый ЖК прямо возле ж/д дороги и кладбища: разгорается скандал

Что же это за новый ЖК

Мы решили узнать, что же за новый ЖК планируется на месте Демеевского рынка, возле которого действительно проходит река Лыбидь, а также Байковое кладбище.

Во-первых, строит данный комплекс компания Perfect Group. На их сайте указаны готовые к продаже объекты, а также строящиеся. По поводу ЖК на Демеевской указано, что квартиры в нем скоро будут в продаже.

"Жизнь рядом с собственной рекой", - такой красноречивый анонс разместила компания про новый комплекс.

Больше о нем на сайте не сказано ни слова.

В Киеве строят новый ЖК прямо возле ж/д дороги и кладбища: разгорается скандалВот так рекламируют новый ЖК на сайте Perfect Group

Для справки

Perfect Group - один из известных брендов на украинском рынке недвижимости. Группа из 30 компаний, среди которых архитектурные и проектные бюро, девелоперские и финансовые компании, застройщики, промышленные компании, генподрядчики и субподрядчики, обслуживающие организации, создана в 1991 году.

Как мы ранее писали, в Киеве строят 10-этажный "храмовый комплекс" с апартаментами.

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