У Києві закрився популярний ТЦ на Петрівці: вже відомо, що буде на його місці

У Києві закрився перший і єдиний стоковий Торговий центр на Петрівці. ТЦ "Макрос" працював на проспекті Степана Бандери, 16б з 2004 року і був одним з перших торгових центрів в Оболонському районі столиці.
Чому закрився ТЦ "Макрос" і що буде на його місці – читайте в матеріалі нижче.
У торговому центрі "Макрос" були в основному стокові магазини або торгові точки недорогих брендових магазинів. Ймовірно, застарілий формат магазинів не витримав натиску конкуренції, і вони стали нерентабельними.
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Як повідомляє видання Retailers, ТЦ "Макрос" спочатку був закритий на реконструкцію. Однак пізніше стало відомо, що відкривати його після ремонту не збираються, а на його місці буде новий бізнес-центр. Цю інформацію підтвердили консультанти на ринку нерухомості.
Фото: shopping-in-kyiv.blogspot.com
Варто відзначити, що торговий центр "Макрос" був відкритий у 2004 році на місці недобудованих цехів, які призначалися для випуску продукції оборонного призначення. Цехи були викуплені компанією GrandprominvestAG з метою організувати там хімічне виробництво.
Але потім в компанії порахували рентабельність і вирішили, що прибуток буде вище від здачі в оренду самої нерухомості. Будівля багаторівнева і має загальну площу в 12 000 кв. м.
Як відзначають жителі Києва, цей торговий центр був одним з перших не тільки на Оболоні, а й у всій столиці. Спочатку він мав попит, але за останні роки в Києві було побудовано багато торгових центрів і "Макрос" швидко застарів і перестав мати попит.
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