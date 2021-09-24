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В Киеве закрылся популярный ТЦ на Петровке: уже известно, что будет на его месте

Новина українською →
Киев, Пятница 24 сентября 2021 13:22
В Киеве закрылся популярный ТЦ на Петровке: уже известно, что будет на его месте Фото: В Киеве закрылся популярный торговый центр (macros.shopping.in kyiv/blogspot com)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве закрылся первый и единственный стоковый торговый центр на Петровке. ТЦ "Макрос" работал на проспекте Степана Бандеры, 16б с 2004 года и был одним из первых торговых центров в Оболонском районе столицы.

Почему закрылся ТЦ "Макрос" и что будет на его месте – читайте в материале ниже.

В торговом центре "Макрос" были в основном стоковые магазины или торговые точки недорогих брендовых магазинов. Вероятно, устаревший формат магазинов не выдержал натиска конкуренции, и они стали нерентабельными.

В Киеве закрылся популярный ТЦ на Петровке: уже известно, что будет на его месте

Скриншот

Что будет на месте "Макроса"

Как сообщает издание Retailers, ТЦ "Макрос" сначала был закрыт на реконструкцию. Однако позже стало известно, что открывать его после ремонта не собираются, а на его месте будет новый бизнес-центр. Эту информацию подтвердили консультанты на рынке недвижимости.

В Киеве закрылся популярный ТЦ на Петровке: уже известно, что будет на его месте

Фото: shopping-in-kyiv.blogspot.com

Что было на этом месте до "Макроса"

Стоит отметить, что торговый центр "Макрос" был открыт в 2004 году на месте недостроенных цехов, которые предназначались для выпуска продукции оборонного назначения. Цеха были выкуплены компанией GrandprominvestAG с целью организовать там химическое производство.

Но потом в компании посчитали рентабельность и решили, что прибыль будет выше от сдачи в аренду самой недвижимости. Здание многоуровневое и имеет общую площадь в 12 000 кв.м.

Как отмечают жители Киева, этот торговый центр был одним из первых не только на Оболони, но и во всей столице. Изначально он имел спрос, но за последние годы в Киеве было построено много торговых центров и "Макрос" быстро устарел и перестал пользоваться спросом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве строят новый ЖК прямо возле ж/д дороги и кладбища.

А также рассказывали о том, что в Киеве строят 10-этажный "храмовый комплекс" с апартаментами.

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