У Києві закрився популярний ТЦ на Петрівці: вже відомо, що буде на його місці

У Києві закрився перший і єдиний стоковий Торговий центр на Петрівці. ТЦ "Макрос" працював на проспекті Степана Бандери, 16б з 2004 року і був одним з перших торгових центрів в Оболонському районі столиці.

Чому закрився ТЦ "Макрос" і що буде на його місці – читайте в матеріалі нижче.

У торговому центрі "Макрос" були в основному стокові магазини або торгові точки недорогих брендових магазинів. Ймовірно, застарілий формат магазинів не витримав натиску конкуренції, і вони стали нерентабельними.

Скріншот

Що буде на місці "макросу"

Як повідомляє видання Retailers, ТЦ "Макрос" спочатку був закритий на реконструкцію. Однак пізніше стало відомо, що відкривати його після ремонту не збираються, а на його місці буде новий бізнес-центр. Цю інформацію підтвердили консультанти на ринку нерухомості.

Фото: shopping-in-kyiv.blogspot.com

Що було на цьому місці до "Макросу"

Варто відзначити, що торговий центр "Макрос" був відкритий у 2004 році на місці недобудованих цехів, які призначалися для випуску продукції оборонного призначення. Цехи були викуплені компанією GrandprominvestAG з метою організувати там хімічне виробництво.

Але потім в компанії порахували рентабельність і вирішили, що прибуток буде вище від здачі в оренду самої нерухомості. Будівля багаторівнева і має загальну площу в 12 000 кв. м.

Як відзначають жителі Києва, цей торговий центр був одним з перших не тільки на Оболоні, а й у всій столиці. Спочатку він мав попит, але за останні роки в Києві було побудовано багато торгових центрів і "Макрос" швидко застарів і перестав мати попит.