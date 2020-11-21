В Киеве закрыли ночной клуб и ресторан из-за нарушения карантина

В Киеве из-за нарушения правил карантина контролирующие органы прекратили работу ресторана-пиццерии и ночного клуба. Кроме того, на администрацию заведений составили админпротоколы, а помещения были продезинфицированы.

Об этом 21 ноября передали в Главном управлении Госпродпотребслужбы Киева.

Речь идет о клубе NEBESA и пиццерии Mister Cat.

Сообщается, что ночной клуб на Автозаводской на Минском массиве продолжал работу после 22:00, а ресторан на Оболонском проспекте тоже проигнорировал начало "комендантского часа", плюс в заведении было более 100 посетителей и работало караоке.

В Киеве ресторан-пиццерия Mister Cat нарушала правила карантина (фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Оба развлекательных заведений закрыли.

Отмечается, что контроль за карантинными мероприятиями осуществляли сотрудники Госпродпотребслужбы совместно с полицейскими на основании постановления Кабмина №641 от 22 июля.

В ведомстве напомнили, что нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тысяч до 34 тысяч гривен), а на должностных лиц - от 2 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (от 34 тысяч до 170 тысяч гривен).

Клуб NEBESA не закрылся после 22:00 и тоже нарушил карантинные требования (фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Ранее в полиции объяснили, за что будут и не будут штрафовать из-за масок в Украине с 21 ноября.

Напомним также, что 21 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня и вступили в силу некоторые запреты.