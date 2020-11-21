Маска на улице и под носом: в полиции объяснили, за что будут и не будут штрафовать

В Украине ввели штрафы за отсутствие маски (коллаж РБК-Украина)

В полиции подробно рассказали о штрафах за нарушение масочного режима

В Украине начали штрафовать за отсутствие масок в общественных местах во время карантина. Теперь нарушителям с 21 ноября приходится платить за свое легкомыслие от 170 до 255 гривен.

Правоохранители объяснили, как намерены контролировать масочный режим, в каких случаях будут штрафовать и почему у него нет определенной суммы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В руководстве патрульной полиции Киева отметили, что несоблюдение правила об обязательном ношении масок или респираторов вынесли в отдельную статью административных правонарушений. В нем указывается, как должна быть надета маска.

Что считается нарушением

Маска или респиратор должны закрывать нос и рот.

Таким образом "популярная" привычка носить маску под носом - нарушение правил.

Не сработает также способ держать ее на локте, на голове, вырезать в середине отверстие или просто рисовать маску на лице краской - мол, вот же она на мне. В полиции объяснили, что теперь все это считается нарушением.

Где нужны маски и зачем носить документы

Как подчеркивают правоохранители, в масках необходимо находиться в общественных зданиях и в транспорте.

А вот речи об улице пока нет.

Еще один нюанс - граждане должны носить с собой документы, ведь устанавливать личность правонарушителя могут даже в отделении полиции.

Как будут штрафовать

Относительно градации суммы штрафа от 170 до 255 гривен "копы" говорят, что точную цифру будут определять по отношению к нарушителям исходя из конкретных обстоятельств.

"Сначала мы будем предупреждать и говорить о том, что граждане должны устранить правонарушения", - отметил первый заместитель руководителя патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Также сообщается, что количество патрулей увеличат.

Напомним, что 21 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня и вступили в силу некоторые запреты.