ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Маска на улице и под носом: в полиции объяснили, за что будут и не будут штрафовать

Суббота 21 ноября 2020 13:30
Маска на улице и под носом: в полиции объяснили, за что будут и не будут штрафовать
В Украине ввели штрафы за отсутствие маски (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В полиции подробно рассказали о штрафах за нарушение масочного режима

В Украине начали штрафовать за отсутствие масок в общественных местах во время карантина. Теперь нарушителям с 21 ноября приходится платить за свое легкомыслие от 170 до 255 гривен.

Правоохранители объяснили, как намерены контролировать масочный режим, в каких случаях будут штрафовать и почему у него нет определенной суммы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В руководстве патрульной полиции Киева отметили, что несоблюдение правила об обязательном ношении масок или респираторов вынесли в отдельную статью административных правонарушений. В нем указывается, как должна быть надета маска.

Что считается нарушением

Маска или респиратор должны закрывать нос и рот.

Таким образом "популярная" привычка носить маску под носом - нарушение правил.

Не сработает также способ держать ее на локте, на голове, вырезать в середине отверстие или просто рисовать маску на лице краской - мол, вот же она на мне. В полиции объяснили, что теперь все это считается нарушением.

Где нужны маски и зачем носить документы

Как подчеркивают правоохранители, в масках необходимо находиться в общественных зданиях и в транспорте.

А вот речи об улице пока нет.

Еще один нюанс - граждане должны носить с собой документы, ведь устанавливать личность правонарушителя могут даже в отделении полиции.

Как будут штрафовать

Относительно градации суммы штрафа от 170 до 255 гривен "копы" говорят, что точную цифру будут определять по отношению к нарушителям исходя из конкретных обстоятельств.

"Сначала мы будем предупреждать и говорить о том, что граждане должны устранить правонарушения", - отметил первый заместитель руководителя патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Также сообщается, что количество патрулей увеличат.

Напомним, что 21 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня и вступили в силу некоторые запреты.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь полицияштрафкарантинмаска

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь