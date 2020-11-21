У Києві закрили нічний клуб і ресторан через порушення карантину

У Києві через порушення правил карантину контролюючі органи припинили роботу ресторану-піцерії та нічного клубу. Крім того, на адміністрацію закладів склали адмінпротоколи, а приміщення були продезінфіковані.

Про це 21 листопада передали в Головному управлінні Держпродспоживслужби Києва.

Мова йде про клуб NEBESA та піцерію Mister Cat.

Повідомляється, що нічний клуб на Автозаводській на Мінському масиві продовжував роботу після 22:00, а ресторан на Оболонському проспекті теж проігнорував початок "комендантської години", плюс в закладі було понад 100 відвідувачів і працювало караоке.

В Києві ресторан-піцерія Mister Cat порушувала правила карантину (фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Обидва розважальних закладів закрили.

Зазначається, що контроль за карантинними заходами здійснювали співробітники Держпродспоживслужби спільно з поліцейськими на підставі постанови Кабміну №641 від 22 липня.

У відомстві нагадали, що порушення правил карантину тягне за собою накладення штрафу від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тисяч до 34 тисяч гривень), а на посадових осіб - від 2 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тисяч до 170 тисяч гривень).

Клуб NEBESA не закрився після 22:00 і теж порушив карантинні вимоги (фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Раніше в поліції пояснили, за що будуть і не будуть штрафувати за маски в Україні від 21 листопада.

Нагадаємо також, що 21 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня і набули чинності деякі заборони.