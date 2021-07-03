В Киеве закроют на полдня станцию метро в центре: какие еще ограничения

В Киеве закроют станцию метро "Дворец спорта" для пассажиров в связи с проведением правоохранительными органами антитеррористических учений в подземке. Ограничения вводятся в это воскресенье, 4 июля, а действовать будут первую половину дня.
Об этом говорится в объявлении на сайте КП "Киевский метрополитен".
Так, двери станции метро "Дворец спорта" останутся закрытыми для пассажиров с 8:30 до 13:30.
Отмечается также, что несмотря на закрытие подземки остается открытым пересадочный узел "Дворец спорта" - "Площадь Льва Толстого", который будет работать в обычном режиме.
В метрополитене принесли киевлянам и гостям столицы извинения за временные неудобства.
Обратим внимание, что в эти выходные вводятся некоторые ограничения и для автотранспорта. Как рассказали в пресс-службе КГГА, 3 и 4 июня перекроют движение транспорта на ряде улиц в связи с проведением соревнований "Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021".
В частности, с 6:00 субботы до 22:00 воскресенья будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади. Также 3 июля с 16:00 до 20:00 перекроют улицу Трухановскую.
График перекрытия улиц 4 июля:
Также в воскресенье, 4 июля, маршрутные автобусы № 62, 114, 115 будут курсировать по измененным схемам ориентировочно до 13:00.
В Киеве 4 июля в маршруты автобусов внесут изменения (фото: kyivcity.gov.ua)
Ранее сообщалось, что транспорт и метро в Киеве в субботу ночью будут работать на час дольше из-за проведения футбольного фестиваля на Спортивной площади.