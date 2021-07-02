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Транспорт и метро в Киеве завтра ночью будут работать на час дольше

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Киев, Пятница 02 июля 2021 19:03
Транспорт и метро в Киеве завтра ночью будут работать на час дольше Фото: в Киеве завтра продлят работу транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве в ночь с 3 на 4 июля общественный транспорт будет работать на час дольше. Метро также продлит время своей работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Киевпасстранс.

Работу общественного транспорта продлили из-за проведения в Киеве футбольного фестиваля на Спортивной площади. Будет продлена работа маршрутов:

  • троллейбусных - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30,40;
  • трамвайных - №№ 8, 28.

Кроме того, завтра ночью будут дежурить резервные автобусы. Они будут задействованы в случае необходимости на маршрутах №№1Т, 33Т, 55, 69, 99.

В ночь с 3 на 4 июля на час дольше работать и столичное метро. Также возможно закрытие на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

Как известно, завтра состоится матч Евро-2020 между сборными Украины и Англии. Матч четвертьфинала стартует в 22:00.

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