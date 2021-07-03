У Києві закриють на півдня станцію метро в центрі: які ще обмеження

У Києві закриють станцію метро "Палац спорту" для пасажирів у зв'язку з проведенням правоохоронними органами антитерористичних навчань у підземці. Обмеження вводяться цієї неділі, 4 липня, а діятимуть першу половину дня.
Про це йдеться в оголошенні на сайті КП "Київський метрополітен".
Так, двері станції метро "Палац спорту" залишаться закритими для пасажирів з 8:30 до 13:30.
Зауважується також, що незважаючи на закриття підземки залишається відкритим пересадочний вузол "Палац Спорту" - "Площа Льва Толстого", який буде працювати у звичайному режимі.
У метрополітені принесли киянам і гостям столиці вибачення за тимчасові незручності.
Звернемо увагу, що в ці вихідні вводяться деякі обмеження і для автотранспорту. Як розповіли в прес-службі КМДА, 3 і 4 червня перекриють рух транспорту на низці вулиць у зв'язку з проведенням змагань "Олімпік Тріатлон Кубок Києва 2021".
Зокрема, з 6:00 суботи по 22:00 неділі буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі. Також 3 липня з 16: 00 до 20:00 перекриють вулицю Труханівську.
Графік перекриття вулиць 4 липня:
Також у неділю, 4 липня, маршрутні автобуси № 62, 114, 115 курсуватимуть за зміненими схемами орієнтовно до 13:00.
У Києві 4 липня в маршрути автобусів внесуть зміни (фото: kyivcity.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що транспорт і метро в Києві в суботу вночі працюватимуть на годину довше через проведення футбольного фестивалю на Спортивній площі.