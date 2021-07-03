У Києві закриють на півдня станцію метро в центрі: які ще обмеження

Обмеження на роботу метро

Так, двері станції метро "Палац спорту" залишаться закритими для пасажирів з 8:30 до 13:30.

Зауважується також, що незважаючи на закриття підземки залишається відкритим пересадочний вузол "Палац Спорту" - "Площа Льва Толстого", який буде працювати у звичайному режимі.

У метрополітені принесли киянам і гостям столиці вибачення за тимчасові незручності.

Перекриють рух авто та змінять маршрути громадського транспорту

Звернемо увагу, що в ці вихідні вводяться деякі обмеження і для автотранспорту. Як розповіли в прес-службі КМДА, 3 і 4 червня перекриють рух транспорту на низці вулиць у зв'язку з проведенням змагань "Олімпік Тріатлон Кубок Києва 2021".

Зокрема, з 6:00 суботи по 22:00 неділі буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі. Також 3 липня з 16: 00 до 20:00 перекриють вулицю Труханівську.

Графік перекриття вулиць 4 липня:

вул. Петра Сагайдачного - із 07:00 до 13:00;

Боричів узвіз - із 07:00 до 13:00;

вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) - із 07:00 до 13:00;

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) - із 07:00 до 13:00;

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного мосту до вул. Електриків) –- із 07:00 до 13:00;

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного мосту до вул. Електриків) –- із 07:00 до 13:00; Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) - із 07:00 до 13:00;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - із 07:00 до 13:00;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - із 07:00 до 13:00; поворот із мосту Метро на Набережне шосе - із 07:00 до 13:00;

вул. Труханівська - із 07:00 до 13:00.

Також у неділю, 4 липня, маршрутні автобуси № 62, 114, 115 курсуватимуть за зміненими схемами орієнтовно до 13:00.

У Києві 4 липня в маршрути автобусів внесуть зміни (фото: kyivcity.gov.ua)