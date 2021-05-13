В Киеве закроют аэропорт "Жуляны" почти на год: названы даты и причина

По словам Костржевского, обновление полосы позволит принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air без ограничений – это Airbus A320 и A321. Эти типы самолета не могут летать в аэропорт "Киев" с полной загрузкой, поэтому лоукостер откроет новое направление из Абу-Даби в Киев через аэропорт Борисполь.

Строители демонтируют старое покрытие из асфальта в аэропорту "Киев", усилят основу и возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь прочность PCN 72. Длину взлетно-посадочной полосы хотят в ходе работ увеличить на 460 метров – до 2770 метров.

Также один из двух курсов полосы получит инструментальную систему посадки ILS категории II ICAO. Она позволит садиться самолетам при видимости не менее 350 метров. Сейчас в аэропорту "Киев" работает система, которая позволяет самолет взлетать и садиться на видимости от 800 метров.

Будет проведена работа по усилении покрытия рулежных дорожек и перрона до стоянки с самолетами, чтобы можно было использовать более тяжелые авиалайнеры.

В 2021 году будет определен проектировщик работ, в 2022 году планируется провести усиление поверхности аэродромных покрытий без прекращения полетов, а в 2023 году начнутся работы на полосе с полным закрытием аэродрома на прием самолетов.