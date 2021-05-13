У Києві закриють аеропорт "Жуляни" майже на рік: названі дати і причина

За словами Костржевського, оновлення смуги дозволить приймати всі літаки базового лоукостера Wizz Air без обмежень - це Airbus A320 і A321. Ці типи літака не можуть літати в аеропорт "Київ" з повним завантаженням, тому лоукостер відкриє новий напрямок з Абу-Дабі до Києва через аеропорт Бориспіль.

Будівельники демонтують старе покриття з асфальту в аеропорту "Київ", посилять основу і зведуть нове покриття з бетону, яке матиме міцність PCN 72. Довжину злітно-посадкової смуги хочуть в ході робіт збільшити на 460 метрів – до 2770 метрів.

Також один з двох курсів смуги отримає інструментальну систему посадки ILS категорії II ICAO. Вона дозволить сідати літакам при видимості не менше 350 метрів. Зараз в аеропорту "Київ" працює система, яка дозволяє літак Злітати та сідати на видимості від 800 метрів.

Буде проведена робота по посиленні покриття руліжних доріжок і перону до стоянки з літаками, щоб можна було використовувати більш важкі авіалайнери.

У 2021 році буде визначено проєктувальника робіт, у 2022 році планується провести посилення поверхні аеродромних покриттів без припинення польотів, а у 2023 році почнуться роботи на смузі з повним закриттям аеродрому на прийом літаків.