В Киеве загорелась маршрутка с пассажирами внутри: тушили прохожие

В столице начала гореть маршрутка с пассажирами внутри
В Киеве 8 октября прямо во время движения загорелась маршрутка. В это время в ней были пассажиры. Возгорание автобуса произошло на улице Семьи Кульженко.
Как сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook, на помощь вначале пришли другие водители. Они пытались погасить транспорт самостоятельно, а потом уже подъехали спасатели из пожарной службы.
"Очередной жестяк от столичных маршруток. Прямо во время движения, с пассажирами внутри, на Семьи Кульженко начала гореть маршрутка. Водители, которые проезжали мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь", - сказано в сообщении.
Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.
В Киеве на ходу загорелась маршрутка
В комментариях в очередной раз возмутились маршрутками и отметили, что в них опасно ездить.
Как мы писали ранее, в Николаеве пассажир устроил стрельбу в маршрутке.
Также мы сообщали, что в Киеве водитель выбросил девушку из маршрутки, хотя проезд она оплатила