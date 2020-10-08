В Киеве загорелась маршрутка с пассажирами внутри: тушили прохожие

В Киеве загорелась маршрутка (коллаж РБК-Украина)

В столице начала гореть маршрутка с пассажирами внутри

В Киеве 8 октября прямо во время движения загорелась маршрутка. В это время в ней были пассажиры. Возгорание автобуса произошло на улице Семьи Кульженко.

Как сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook, на помощь вначале пришли другие водители. Они пытались погасить транспорт самостоятельно, а потом уже подъехали спасатели из пожарной службы.

"Очередной жестяк от столичных маршруток. Прямо во время движения, с пассажирами внутри, на Семьи Кульженко начала гореть маршрутка. Водители, которые проезжали мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.

В Киеве на ходу загорелась маршрутка

В комментариях в очередной раз возмутились маршрутками и отметили, что в них опасно ездить.

Раз никто не пострадал, то и мер никаких не примут. Нашим как всегда жесть подавай, тогда сделают вид, что решают вопрос.(может быть, но это не точно)

Даже если проезд будет по сотке, то все равно будет ездить старое гнилое говно. Пересаживайтесь на муниципальный транспорт, пусть маршрутчики катаются пустые.

У меня один раз трамвай загорелся когда в нем ехала. Водитель сам все потушил.

А що ви хотіли, маршрутки зношені на 95%.

Как мы писали ранее, в Николаеве пассажир устроил стрельбу в маршрутке.

Также мы сообщали, что в Киеве водитель выбросил девушку из маршрутки, хотя проезд она оплатила