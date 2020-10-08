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В Киеве загорелась маршрутка с пассажирами внутри: тушили прохожие

Киев, Четверг 08 октября 2020 12:29
В Киеве загорелась маршрутка с пассажирами внутри: тушили прохожие
В Киеве загорелась маршрутка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В столице начала гореть маршрутка с пассажирами внутри

В Киеве 8 октября прямо во время движения загорелась маршрутка. В это время в ней были пассажиры. Возгорание автобуса произошло на улице Семьи Кульженко.

Как сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook, на помощь вначале пришли другие водители. Они пытались погасить транспорт самостоятельно, а потом уже подъехали спасатели из пожарной службы.

"Очередной жестяк от столичных маршруток. Прямо во время движения, с пассажирами внутри, на Семьи Кульженко начала гореть маршрутка. Водители, которые проезжали мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.

В Киеве на ходу загорелась маршрутка

В комментариях в очередной раз возмутились маршрутками и отметили, что в них опасно ездить.

  • Раз никто не пострадал, то и мер никаких не примут. Нашим как всегда жесть подавай, тогда сделают вид, что решают вопрос.(может быть, но это не точно)
  • Даже если проезд будет по сотке, то все равно будет ездить старое гнилое говно. Пересаживайтесь на муниципальный транспорт, пусть маршрутчики катаются пустые.
  • У меня один раз трамвай загорелся когда в нем ехала. Водитель сам все потушил.
  • А що ви хотіли, маршрутки зношені на 95%.

Как мы писали ранее, в Николаеве пассажир устроил стрельбу в маршрутке.

Также мы сообщали, что в Киеве водитель выбросил девушку из маршрутки, хотя проезд она оплатила

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