У Києві загорілася маршрутка з пасажирами всередині: гасили перехожі

У столиці почала горіти маршрутка з пасажирами всередині
У Києві 8 жовтня прямо під час руху загорілася маршрутка. В цей час у ній були пасажири. Загоряння автобуса сталася на вулиці Сім'ї Кульженків.
Як повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook, на допомогу спочатку прийшли інші водії. Вони намагалися погасити транспорт самостійно, а потім вже під'їхали рятувальники пожежної служби.
"Черговий жестяк від столичних маршруток. Прямо під час руху з пасажирами всередині, на Сім'ї Кульженків почала горіти маршрутка. Водії, які проїжджали повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу", - сказано в повідомленні.
У Києві на ходу загорілась маршрутка
В коментарях вкотре обурились маршрутками і зазначили, що у них небезпечно їздити.
Як ми писали раніше, в Миколаєві пасажир влаштував стрілянину в маршрутці.
Також ми повідомляли, що у Києві водій викинув дівчину з маршрутки, хоча проїзд вона сплатила