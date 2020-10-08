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У Києві загорілася маршрутка з пасажирами всередині: гасили перехожі

Київ, Четвер 08 жовтня 2020 12:29
У Києві загорілася маршрутка з пасажирами всередині: гасили перехожі
У Києві загорілася маршрутка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У столиці почала горіти маршрутка з пасажирами всередині

У Києві 8 жовтня прямо під час руху загорілася маршрутка. В цей час у ній були пасажири. Загоряння автобуса сталася на вулиці Сім'ї Кульженків.

Як повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook, на допомогу спочатку прийшли інші водії. Вони намагалися погасити транспорт самостійно, а потім вже під'їхали рятувальники пожежної служби.

"Черговий жестяк від столичних маршруток. Прямо під час руху з пасажирами всередині, на Сім'ї Кульженків почала горіти маршрутка. Водії, які проїжджали повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу", - сказано в повідомленні.

У Києві на ходу загорілась маршрутка

В коментарях вкотре обурились маршрутками і зазначили, що у них небезпечно їздити.

  • Разу ніхто не постраждав, то і ніяких заходів не вживатимуть. Нашим як завжди жесть подавай, тоді зроблять вигляд, що вирішують питання.(може бути, але це не точно)
  • Навіть якщо проїзд буде по сотці, то все одно буде їздити старе гниле гівно. Пересідайте на муніципальний транспорт, нехай маршрутники катаються порожні.
  • У мене один раз трамвай загорівся, коли в ньому їхала. Водій сам все загасив.
  • А що ви хотіли, маршрутки зношені на 95%.

Як ми писали раніше, в Миколаєві пасажир влаштував стрілянину в маршрутці.

Також ми повідомляли, що у Києві водій викинув дівчину з маршрутки, хоча проїзд вона сплатила

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