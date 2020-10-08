У Києві загорілася маршрутка з пасажирами всередині: гасили перехожі

У Києві загорілася маршрутка (колаж РБК-Україна)

У столиці почала горіти маршрутка з пасажирами всередині

У Києві 8 жовтня прямо під час руху загорілася маршрутка. В цей час у ній були пасажири. Загоряння автобуса сталася на вулиці Сім'ї Кульженків.

Як повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook, на допомогу спочатку прийшли інші водії. Вони намагалися погасити транспорт самостійно, а потім вже під'їхали рятувальники пожежної служби.

"Черговий жестяк від столичних маршруток. Прямо під час руху з пасажирами всередині, на Сім'ї Кульженків почала горіти маршрутка. Водії, які проїжджали повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу", - сказано в повідомленні.

У Києві на ходу загорілась маршрутка

В коментарях вкотре обурились маршрутками і зазначили, що у них небезпечно їздити.

Разу ніхто не постраждав, то і ніяких заходів не вживатимуть. Нашим як завжди жесть подавай, тоді зроблять вигляд, що вирішують питання.(може бути, але це не точно)

Навіть якщо проїзд буде по сотці, то все одно буде їздити старе гниле гівно. Пересідайте на муніципальний транспорт, нехай маршрутники катаються порожні.

У мене один раз трамвай загорівся, коли в ньому їхала. Водій сам все загасив.

А що ви хотіли, маршрутки зношені на 95%.

Як ми писали раніше, в Миколаєві пасажир влаштував стрілянину в маршрутці.

Також ми повідомляли, що у Києві водій викинув дівчину з маршрутки, хоча проїзд вона сплатила