В Киеве водитель выбросил девушку из маршрутки, хотя проезд она оплатила

В Киеве маршрутчик выгнал из салона девушку (фото: РБК-Украина)

В Киеве произошел скандал в маршрутке

В Киеве водитель маршрутки выгнал девушку из салона, хотя она оплатила проезд. Инцидент случился на маршруте №511, который недавно запустили в столице. Как сообщает Telegram-канал Kiev Map, вечером 4 октября девушка зашла в маршрутку и передала водителю за проезд в монетах по одной гривне. Мужчине это очень не понравилось и он начал ругаться.

Водитель агрессивно начал кричать девушке, чтобы она немедленно вышла. Очевидцы сообщают, что водитель не стал принимать такие деньги и попросил заменить на бумажные. Пассажирка попыталась объяснить водителю, что эти деньги не изымали из оборота, но он был непреклонен.

"Вышла, я сказал. Я тебе сейчас дам!! - кричал водитель.

Когда та отказалась, вышвырнул девушку из автобуса. Кстати, ни один из пассажиров автобуса не заступился за девушку.

Напомним, что с 1 октября Нацбанк вывел из обращения монету номиналом 25 копеек и банкноты до 2003 года выпуска. Купюры в одну гривну это не касалось.

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