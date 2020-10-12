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В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Киев, Понедельник 12 октября 2020 16:02
В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха
Киев (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Киев вошел в тройку городов по уровню загрязнения воздуха во всем мире

В Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. В понедельник, 12 октября, утром украинская столица находилась на втором месте по этому показателю, а днем ситуация немного улучшилась и город занял третье место после Дели (Индия) и Дакки (Бангладеш).

По состоянию на 15:00 индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 127 пунктов при норме в 50 пунктов. При этом высокий уровень загрязнения воздуха наблюдается уже несколько дней. Об этом свидетельствуют данные IQAir.

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Уровень загрязнения воздуха (скриншот из iqair.com)

Если посмотреть на качество воздуха Киева по карте SaveEcoBot, то можно увидеть, что высокий уровень загрязнения воздуха фиксируется практически во всех районах города. При этом самый высокий уровень загрязнения наблюдается на проспекте Академика Глушкова, Голосеевский район.

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Уровень загрязнения воздуха (скриншот из saveecobot.com)

Напомним, харьковчане связывают рекордное загрязнение воздуха с работой Коксового завода. 3 октября в городе наблюдалось рекордное загрязнение воздуха вредными выбросами в атмосферу. Индекс загрязненности воздуха составил 924 единицы, в то время как крайне опасными являются значения около 500 единиц и выше.

Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области токсические отходы могли попасть в Каховское водохранилище через подземные воды. Житель Марганца хранил отходы на своем участке площадью 15 гектаров.

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