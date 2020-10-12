У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря

Київ (фото: РБК-Україна)

Київ увійшов до трійки міст за рівнем забруднення повітря у всьому світі

У Києві спостерігається високий рівень забруднення повітря. У понеділок, 12 жовтня, вранці українська столиця знаходилася на другому місці за цим показником, а вдень ситуація трохи покращилася і місто зайняло третє місце після Делі (Індія) і Дакки (Бангладеш).

За станом на 15:00 індекс забруднення повітря в Києві становить 127 пунктів при нормі в 50 пунктів. При цьому високий рівень забруднення повітря спостерігається вже кілька днів. Про це свідчать дані IQAir.

Рівень забруднення повітря (скріншот з iqair.com)

Якщо подивитися на якість повітря Києва по карті SaveEcoBot, то можна побачити, що високий рівень забруднення повітря фіксується практично у всіх районах міста. При цьому найвищий рівень забруднення спостерігається на проспекті Академіка Глушкова, Голосіївський район.

Рівень забруднення повітря (скріншот з saveecobot.com)

Нагадаємо, харків'яни пов'язують рекордне забруднення повітря з роботою Коксового заводу. 3 жовтня в місті спостерігалося рекордне забруднення повітря шкідливими викидами в атмосферу. Індекс забруднення повітря становив 924 одиниці, в той час, як вкрай небезпечними є значення близько 500 одиниць і вище.

Раніше ми писали про те, що в Дніпропетровській області токсичні відходи могли потрапити в Каховське водосховище через підземні води. Житель Марганцю зберігав відходи на своїй ділянці площею 15 гектарів.