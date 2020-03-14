В Киеве неожиданно пошел снег: в сеть попало впечатляющее видео

Погода в Киеве 14 марта удивила жителей столицы неожиданным снегом при температуре воздуха +6 градусов тепла. Он прошел в разных районах столицы, но очень быстро прекратился. На земле он не задерживался и сразу таял.

Периодически в разных районах столицы срывается снег, а потом сразу выходит солнце. В некоторых районах он переходит в дождь или даже град. Синоптики такую погоду прогнозируют на весь день.

Стоит напомнить, что в Киеве сейчас температура воздуха составляет +6 градусов. Погода в столице остается ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Также в конце дня температура опустится до +1 градуса тепла.

Снег в Киеве 14 марта

В Киеве посреди марта пошел снег

Напомним, что ранее украинцам сделали предупреждение о жуткой погоде.