У Києві несподівано пішов сніг: в мережу потрапило вражаюче відео

Погода у Києві 14 березня здивувала жителів столиці несподіваним снігом при температурі повітря +6 градусів тепла. Він пройшов у різних районах столиці, але дуже швидко припинився. На землі він не затримувався і відразу танув.

Періодично в різних районах столиці зривається сніг, а потім відразу виходить сонце. У деяких районах він переходить у дощ або навіть град. Таку погоду Синоптики прогнозують на весь день.

Варто нагадати, що в Києві зараз температура повітря становить +6 градусів. Погода в столиці залишається ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Також в кінці дня температура опуститься до +1 градуса тепла.

Сніг у Києві 14 березня

У Києві посеред березня пішов сніг

Нагадаємо, що раніше українцям зробили попередження про страшну погоду.