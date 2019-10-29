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В Киеве зафиксировали повышенную радиацию: подробности ЧП (фото)

STYLERЖизнь    29.10.2019 - 14:29
В Киеве зафиксировали повышенную радиацию: подробности ЧП (фото)
В Киеве зафиксировали повышение уровня радиации (Фото: коллаж РБК-Украина)

Увеличение гамма-фона обнаружили случайно

В Киеве зафиксировали повышенный уровень радиации в здании центральной геофизической обсерватории Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на проспекте Науки, 39 в Голосеевском районе. Дозиметр показал увеличение гамма-фона в здании физико-химической лаборатории. Как говорится в сообщении ГСЧС, излучение подтведили в ходе проведения радиационной разведки 28 октября днем.

Отмечается, что превышение уровня радиационного фона снаружи здания нет.

Спасатели заверили, что угрозы персоналу объекта и окружающей среде нет.

Возле здания геофизической обсерватории ГСЧС расположены многоэтажки, целый частный сектор, школа дизайна, общежитие №4 Национального университета пищевых технологий, а южнее находится Институт физики полупроводников имени Лашкарева и Институт ядерных исследований НАН Украины.

В Киеве зафиксировали повышенную радиацию: подробности ЧП (фото)

В Киеве зафиксировали повышение уровня радиации (Фото: скрин / google.com.ua/maps)

По словам начальника отдела радиационного-экологического контроля Валерия Гирия, повышение уровня радиации зафиксировали совершенно случайно, и произошло это еще 24 октября. Об этом передает "Обозреватель".

Так, перед семинаром радиологов при подготовке доклада один из сотрудников захватил дозиметр, и после включения засек повышенный гамма-фон, и последующие замеры показали несколько сот микрорентген в час (мкР/ч).

Более детальные замеры, проведенные на следующий день, "дали" в районе фундамента уровень радиации до десятка милирентген. Допустимое значение уровня радиационного фона в соответствии с Нормами радиационной безопасности Украины составляет 30 мкР/ч.

В Киеве зафиксировали повышение уровня радиации (Фото: obozrevatel.com)

Точечный источник радиации обнаружили в помещении здания с ленточным фундаментом, где расположены лабораторные и хозяйственные помещения.

Также Гирий отметил, что никакого "выброса" радиации за пределы здания, о чем говорилось в сети, не было.

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