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В Одесской области в одном из ангаров обнаружили источник радиации

Новости » Происшествия    18.10.2019 - 19:28
В Одесской области в одном из ангаров обнаружили источник радиации
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На данный момент ситуация локализована

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области обнаружили предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, во время проведения планового контроля на государственной научно-производственном предприятии города Южный СБУ обнаружила опасную находку: в одном из производственных помещений хранились предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения.

Совместная комиссия из правоохранителей и местного самоуправления, выехала на место происшествия, подтвердила наличие в одном из герметичных ангаров оборудования, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы более чем в 500 раз.

Установлено, что транспортировка этих предметов за пределы ангара могло привести к радиационному загрязнению окружающей территории. Кроме того, учитывая близкое расположение к предприятию складов морского торгового порта с растительными маслами и зерновыми, радиация могла распространиться за границу при экспорте продовольствия.

На данный момент ситуация локализована. Угрозы жизни и здоровью местного населения нет.

К утилизации опасное оборудования передано на ответственное хранение специализированном госпредприятию. В производственных помещениях научно-исследовательского центра проведена дополнительная дезактивация.

По факту незаконного обращения с радиоактивными материалами продолжаются следственные действия.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила поставки военной продукции из оккупированной части Луганской области в Российскую Федерацию. Сотрудники ведомства разоблачили завод, который организовал поставки на адрес "фирмы-прокладки", зарегистрированной в Московской области.

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