У Києві зафіксували підвищену радіацію: подробиці НП (фото)

У Києві зафіксували підвищення рівня радіації (Фото: колаж РБК-Україна)

Збільшення гамма-фону виявили випадково

У Києві зафіксували підвищений рівень радіації в будівлі центральної геофізичної обсерваторії Державної служби України з надзвичайних ситуацій на проспекті Науки, 39 у Голосіївському районі. Дозиметр показав збільшення гама-фону в приміщенні фізико-хімічної лабораторії. Як йдеться в повідомленні ДСНС, випромінювання подтведили в ході проведення радіаційної розвідки 28 жовтня вдень.

Зазначається, що перевищення рівня радіаційного фону зовні будівлі немає.

Рятувальники запевнили, що загрози персоналу об'єкта та навколишньому середовищу немає.

Біля будівлі геофізичної обсерваторії ДСНС розташовані багатоповерхівки, цілий приватний сектор, школа дизайну, гуртожиток №4 Національного університету харчових технологій, а південніше знаходиться Інститут фізики напівпровідників імені Лашкарьова та Інститут ядерних досліджень НАН України.

У Києві зафіксували підвищення рівня радіації (Фото: скрін / google.com.ua/maps)

За словами начальника відділу радіаційного-екологічного контролю Валерія Гірія, підвищення рівня радіації зафіксували зовсім випадково, і сталося це ще 24 жовтня. Про це передає "Обозреватель".

Так, перед семінаром радіологів при підготовці доповіді один із співробітників захопив дозиметр, і після включення засік підвищений гамма-фон, і наступні виміри показали кілька сот мікрорентген на годину (мкР/год).

Більш детальні виміри, проведені наступного дня, "дали" в районі фундаменту рівень радіації до десятка мілірентген. Допустиме значення рівня радіаційного фону у відповідності з Нормами радіаційної безпеки України складає 30 мкР/год

У Києві зафіксували підвищення рівня радіації (Фото: obozrevatel.com)

Точкове джерело радіації виявили в приміщенні будівлі з стрічковим фундаментом, де розташовані лабораторні та господарські приміщення.

Також Гірій зазначив, що жодного "викиду" радіації за межі будівлі, про що говорилося в мережі, не було.