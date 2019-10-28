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В обсерватории ГСЧС обнаружили превышение радиационного фона

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 20:54
В обсерватории ГСЧС обнаружили превышение радиационного фона
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Превышение уровня радиационного излучения снаружи здания нет

В Украине во время проверки замеров радиационного фона обнаружили повышенный уровень радиационного излучения в здании геофизической обсерватории Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что выявлен повышенный уровень радиационного излучения в здании физико-химической лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины, которая расположена по адресу г. Киев проспект Науки, 39.

"28 октября 2019 года в 13:20 в ходе проведения радиационной разведки подтверждено наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории. Превышение уровня радиационного излучения снаружи здания нет. Угрозы персоналу объекта и окружающей среде нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области в одном из ангаров обнаружили источник радиации. Во время проведения планового контроля на государственном научно-производственном предприятии города Южный СБУ обнаружила опасную находку: в одном из производственных помещений хранились предметы, которые являются источником ионизирующего излучения.

Как сообщало РБК-Украина, в Россию вывезут 12 тыс. тонн урановых отходов из Германии. Компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов"(побочного продукта обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций) с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау.

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