В Киеве задержали пьяную в стельку женщину на авто: побила рекорд на драгере

Женщина управляла автомобилем Nissan. Тест на драгере показал 3,40 промилле.

К счастью, никто не травмировался и сама жительница столицы осталась без единой царапины. Позже выяснилось, что ее зовут Александра Ходаковская, ей 43 года.

В Киеве пьяная женщина устроила ДТП (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы возмутились таким поведением женщины и написали, что она могла кого-то убить на дороге.