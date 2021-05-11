В Киеве задержали пьяную в стельку женщину на авто: побила рекорд на драгере

В Киеве на мосту Патона женщина устроила ДТП. Она въехала в ограждение и машина перевернулась. Оказалось, дама была в стельку пьяна.
Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.
Женщина управляла автомобилем Nissan. Тест на драгере показал 3,40 промилле.
К счастью, никто не травмировался и сама жительница столицы осталась без единой царапины. Позже выяснилось, что ее зовут Александра Ходаковская, ей 43 года.
В комментариях украинцы возмутились таким поведением женщины и написали, что она могла кого-то убить на дороге.
Напомним, что в Киеве патрульные остановили автомобиль, который устроил ДТП. Как оказалось, за рулем да еще и с признаками алкогольного опьянения находился футболист любительской команды.