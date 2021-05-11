У Києві затримали п'яну як чіп жінку на авто: побила рекорд на драгері

У Києві на мосту Патона жінка влаштувала ДТП. Вона в'їхала в огорожу і машина перекинулася. Виявилося, дама була смертельно п'яна.
Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Жінка керувала автомобілем Nissan. Тест на драгері показав 3,40 проміле.
На щастя, ніхто не травмувався і сама мешканка столиці залишилася без єдиної подряпини. Пізніше з'ясувалося, що її звуть Олександра Ходаковська, їй 43 роки.
У коментарях українці обурилися такою поведінкою жінки й написали, що вона могла когось вбити на дорозі.
Нагадаємо, що у Києві патрульні зупинили автомобіль, який влаштував ДТП. Як виявилося, за кермом та ще й з ознаками алкогольного сп'яніння перебував футболіст аматорської команди.