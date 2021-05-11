У Києві затримали п'яну як чіп жінку на авто: побила рекорд на драгері

Жінка керувала автомобілем Nissan. Тест на драгері показав 3,40 проміле.

На щастя, ніхто не травмувався і сама мешканка столиці залишилася без єдиної подряпини. Пізніше з'ясувалося, що її звуть Олександра Ходаковська, їй 43 роки.

У Києві п'яна жінка влаштувала ДТП (фото: Київ Оперативний)

У коментарях українці обурилися такою поведінкою жінки й написали, що вона могла когось вбити на дорозі.