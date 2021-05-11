В Киеве задержали пьяную в стельку женщину на авто: побила рекорд на драгере
В Киеве на мосту Патона женщина устроила ДТП. Она въехала в ограждение и машина перевернулась. Оказалось, дама была в стельку пьяна.
Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.
Женщина управляла автомобилем Nissan. Тест на драгере показал 3,40 промилле.
К счастью, никто не травмировался и сама жительница столицы осталась без единой царапины. Позже выяснилось, что ее зовут Александра Ходаковская, ей 43 года.
В Киеве пьяная женщина устроила ДТП (фото: Киев Оперативный)
В комментариях украинцы возмутились таким поведением женщины и написали, что она могла кого-то убить на дороге.
- От же ж синім море по коліно, аварія з перевертанням, а на ній жодної подряпини. Смішно - не смішно, бо ця потвора могла когось вбити, і скільки їх ще таких, і стать не має значення. До речі, в штатах на 3-й раз за таке саджають.
- Хай Бог милує! Це ж скільки треба було водрать, щоб такий результат мати?! І чого вас, красуне, перло за кермо після енної кількості випитого? Дякуй, дуринде, ангелові, що лишилась живою!!! Ой, позорисько.....
- 3.40 это 0.75 водки где-то. Ничесе бухнула! И мелкая такая. Такая доза сравнима с дозой наркоза. Какой нужно быть отбитой чтобы в таком состоянии сесть за руль? Не убила никого и хорошо. Опрокидывание и ни царапины! Ужас. Синька зло.
- С такой лошадью пить здоровье загубить.
Напомним, что в Киеве патрульные остановили автомобиль, который устроил ДТП. Как оказалось, за рулем да еще и с признаками алкогольного опьянения находился футболист любительской команды.