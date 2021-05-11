ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве задержали пьяную в стельку женщину на авто: побила рекорд на драгере

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 09:00
В Киеве задержали пьяную в стельку женщину на авто: побила рекорд на драгере В Киеве женщина устроила пьяное ДТП (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве на мосту Патона женщина устроила ДТП. Она въехала в ограждение и машина перевернулась. Оказалось, дама была в стельку пьяна.

Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

Женщина управляла автомобилем Nissan. Тест на драгере показал 3,40 промилле.

К счастью, никто не травмировался и сама жительница столицы осталась без единой царапины. Позже выяснилось, что ее зовут Александра Ходаковская, ей 43 года.

В Киеве задержали пьяную в стельку женщину на авто: побила рекорд на драгереВ Киеве задержали пьяную в стельку женщину на авто: побила рекорд на драгереВ Киеве задержали пьяную в стельку женщину на авто: побила рекорд на драгереВ Киеве пьяная женщина устроила ДТП (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы возмутились таким поведением женщины и написали, что она могла кого-то убить на дороге.

  • От же ж синім море по коліно, аварія з перевертанням, а на ній жодної подряпини. Смішно - не смішно, бо ця потвора могла когось вбити, і скільки їх ще таких, і стать не має значення. До речі, в штатах на 3-й раз за таке саджають.
  • Хай Бог милує! Це ж скільки треба було водрать, щоб такий результат мати?! І чого вас, красуне, перло за кермо після енної кількості випитого? Дякуй, дуринде, ангелові, що лишилась живою!!! Ой, позорисько.....
  • 3.40 это 0.75 водки где-то. Ничесе бухнула! И мелкая такая. Такая доза сравнима с дозой наркоза. Какой нужно быть отбитой чтобы в таком состоянии сесть за руль? Не убила никого и хорошо. Опрокидывание и ни царапины! Ужас. Синька зло.
  • С такой лошадью пить здоровье загубить.

Напомним, что в Киеве патрульные остановили автомобиль, который устроил ДТП. Как оказалось, за рулем да еще и с признаками алкогольного опьянения находился футболист любительской команды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев ДТП
LITE
Холостячку Огневич заподозрили в беременности: "меня столько всего ждет"
Холостячку Огневич заподозрили в беременности: "меня столько всего ждет"