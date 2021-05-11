ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві затримали п'яну як чіп жінку на авто: побила рекорд на драгері

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 09:00
У Києві затримали п'яну як чіп жінку на авто: побила рекорд на драгері У Києві жінка влаштувала п'яну ДТП (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві на мосту Патона жінка влаштувала ДТП. Вона в'їхала в огорожу і машина перекинулася. Виявилося, дама була смертельно п'яна.

Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Жінка керувала автомобілем Nissan. Тест на драгері показав 3,40 проміле.

На щастя, ніхто не травмувався і сама мешканка столиці залишилася без єдиної подряпини. Пізніше з'ясувалося, що її звуть Олександра Ходаковська, їй 43 роки.

У Києві затримали п'яну як чіп жінку на авто: побила рекорд на драгеріУ Києві затримали п'яну як чіп жінку на авто: побила рекорд на драгеріУ Києві затримали п'яну як чіп жінку на авто: побила рекорд на драгеріУ Києві п'яна жінка влаштувала ДТП (фото: Київ Оперативний)

У коментарях українці обурилися такою поведінкою жінки й написали, що вона могла когось вбити на дорозі.

  • От же ж синім море по коліно, аварія з перевертанням, а на ній жодної подряпини. Смішно - не смішно, бо ця потвора могла когось вбити, і скільки їх ще таких, і стати не має значення. До речі, в штатах на 3-й раз за таке саджають.
  • Хай Бог милує! Це ж скільки треба було водрати, щоб такий результат мати?! І чого вас, красуне, перло за кермо після енної кількості випитого? Дякуй, дуринде, ангелові, що позбулася живою!!! Ой, позорисько.....
  • 3.40 це 0.75 горілки десь. Нічого собі бухнула! І дрібна така. Така доза порівнянна з дозою наркозу. Який потрібно бути відбитою, щоб в такому стані сісти за кермо? Не вбила нікого і добре. Перекидання і ні подряпини! Жах. Синька зло.
  • З таким конем пити здоров'я занапастити.

Нагадаємо, що у Києві патрульні зупинили автомобіль, який влаштував ДТП. Як виявилося, за кермом та ще й з ознаками алкогольного сп'яніння перебував футболіст аматорської команди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ ДТП
LITE
Холостячку Огневич запідозрили у вагітності: "мене стільки всього чекає"
Холостячку Огневич запідозрили у вагітності: "мене стільки всього чекає"