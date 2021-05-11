У Києві затримали п'яну як чіп жінку на авто: побила рекорд на драгері
У Києві на мосту Патона жінка влаштувала ДТП. Вона в'їхала в огорожу і машина перекинулася. Виявилося, дама була смертельно п'яна.
Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Жінка керувала автомобілем Nissan. Тест на драгері показав 3,40 проміле.
На щастя, ніхто не травмувався і сама мешканка столиці залишилася без єдиної подряпини. Пізніше з'ясувалося, що її звуть Олександра Ходаковська, їй 43 роки.
У Києві п'яна жінка влаштувала ДТП (фото: Київ Оперативний)
У коментарях українці обурилися такою поведінкою жінки й написали, що вона могла когось вбити на дорозі.
- От же ж синім море по коліно, аварія з перевертанням, а на ній жодної подряпини. Смішно - не смішно, бо ця потвора могла когось вбити, і скільки їх ще таких, і стати не має значення. До речі, в штатах на 3-й раз за таке саджають.
- Хай Бог милує! Це ж скільки треба було водрати, щоб такий результат мати?! І чого вас, красуне, перло за кермо після енної кількості випитого? Дякуй, дуринде, ангелові, що позбулася живою!!! Ой, позорисько.....
- 3.40 це 0.75 горілки десь. Нічого собі бухнула! І дрібна така. Така доза порівнянна з дозою наркозу. Який потрібно бути відбитою, щоб в такому стані сісти за кермо? Не вбила нікого і добре. Перекидання і ні подряпини! Жах. Синька зло.
- З таким конем пити здоров'я занапастити.
Нагадаємо, що у Києві патрульні зупинили автомобіль, який влаштував ДТП. Як виявилося, за кермом та ще й з ознаками алкогольного сп'яніння перебував футболіст аматорської команди.