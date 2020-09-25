В Киеве задержали опасного маньяка: орудовал много лет по всей Украине

Полиция задержала под Киевом опасного маньяка, которого подозревают в убийстве сотрудницы Верховной Рады. Выяснилось, что этот мужчина совершил серию нападений на женщин в разных регионах Украины и за ним тянется целый шлейф судимостей, разных имен и жен в разных областях.

Поймать опасного преступника помогла девушка, на которую он напал под Киевом в селе Федоровка Фастовского района. Он поджидал жертву возле станции электрички, ударил ее кулаком в лицо и попытался изнасиловать. Девушка неожиданно дала отпор насильнику. Об этом пишет OBOZREVATEL.

"Девушка дала жесткий отпор. А потом не только врезала насильнику в пах, но и выхватила его мобильный телефон. Потом она обратилась к полицейским, но, когда те прибыли на место нападения, насильник уже исчез. Правоохранители решили проверить телефон. Не буду рассказывать все подробности, но именно благодаря мобильному и, конечно же, смелости девушки, удалось связать этого человека с убийством Антонины Шпир", - рассказал источник в полиции.

После этого правоохранительные органы вышли на вероятное место проживания преступника – хутор Вишня в Фастовском районе. Там проживает всего несколько десятков человек, но маньяка пришлось искать несколько дней, в том числе и в лесу с тепловизорами. Преступника задержали, им оказался 53-летний Виктор Куртев (фамилия изменена). Выяснилось, что он был ранее судим и за ним тянется целый шлейф преступлений в разных областях Украины.

Виктор родился в поселке Топорище Житомирской области. Рос круглым сиротой, его воспитывала бабушка. Был спокойным и тихим ребенком. После окончания школы совершил первое нападение – на девушку из соседнего села. Девочку спасли родственники и односельчане, а Виктор отправился в тюрьму. Пока он отбывал срок – бабушка умерла, дома он лишился.

Еще два известных эпизода произошли в 2011 году. В июле он напал на женщину в селе Чубаровка, забрал деньги и телефон. В августе напал на медсестру одной из Житомирских больниц. Он нанес женщине удары в живот, забрал сумочку с деньгами и телефоном. Через 10 дней полиция задержала преступника. Есть информация, что все жертвы Куртева были изнасилованы, но в суде об этом вопрос не поднимался и ему дали всего пять лет – за грабеж.

В 2016 году Куртев вышел на свободу и в Житомирской области стали происходить схожие преступления – нападение на мать шестерых детей. Он сбросил ее с велосипеда, избил, отобрал сумку, деньги и телефон. Женщина долго лечилась после нападения и, хотя у полиции было описание Куртева, его так и не поймали.

Кроме того, полиция выяснила, что у Куртева была не одна, а целых пять семей. В разных населенных пунктах у него были гражданские жены. Ни одна из них не знала о судимостях и нападениях. Все утверждают, что он добрый и спокойный семьянин. В последней семье шокированы тем, что произошло. Мать и дочь были уверены, что "зять" работает в Вишневом, охраняет стройку. Оказалось, что документов его они не видели за полтора года и там он жил под другим именем и другой биографией.

На данный момент на счету преступника шесть жертв, но есть большая вероятность, что их намного больше. Полиция просит обратить внимание на фото – возможно кто-то опознает преступника.

Фото: Национальная полиция

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове поймали опасного педофила, который работал директором детского лагеря.