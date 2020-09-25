У Києві затримали небезпечного маніяка: орудував багато років по всій Україні

Поліція затримала під Києвом небезпечного маніяка, якого підозрюють у вбивстві співробітниці Верховної Ради. З'ясувалося, що цей чоловік скоїв серію нападів на жінок у різних регіонах України й за ним тягнеться цілий шлейф судимостей, різних імен і дружин у різних областях.

Зловити небезпечного злочинця допомогла дівчина, на яку він напав під Києвом в селі Федорівка Фастівського району. Він чекав жертву біля станції електрички, вдарив її кулаком в обличчя і намагався зґвалтувати. Дівчина несподівано дала відсіч насильникові. Про це пише OBOZREVATEL.

"Дівчина дала жорстку відсіч. А потім не тільки врізала ґвалтівнику у пах, але і вихопила його мобільний телефон. Потім вона звернулася до поліцейських, але, коли ті прибули на місце нападу, ґвалтівник уже зник. Правоохоронці вирішили перевірити телефон. Не буду розповідати всі подробиці, але саме завдяки мобільному і, звичайно ж, сміливості дівчини, вдалося зв'язати людину з вбивством Антоніни Шпир", - розповіло джерело в поліції.

Після цього правоохоронні органи вийшли на ймовірне місце проживання злочинця – хутір Вишня в Фастівському районі. Там проживає всього кілька десятків людей, але маніяка довелося шукати кілька днів, у тому числі й в лісі з тепловізорами. Злочинця затримали, ним виявився 53-річний Віктор Куртев (прізвище змінено). З'ясувалося, що він був раніше судимий і за ним тягнеться цілий шлейф злочинів у різних областях України.

Віктор народився в селищі Топорище Житомирської області. Ріс круглим сиротою, його виховувала бабуся. Був спокійною і тихою дитиною. Після закінчення школи здійснив перший напад - на дівчину з сусіднього села. Дівчинку врятували родичі та односельці, а Віктор відправився у в'язницю. Поки він відбував термін – бабуся померла, він позбувся будинку.

Ще два відомих епізоди сталися у 2011 році. У липні він напав на жінку в селі Чубарівка, забрав гроші та телефон. У серпні напав на медсестру однієї з Житомирських лікарень. Він завдав жінці удари в живіт, забрав сумочку з грошима та телефоном. Через 10 днів поліція затримала злочинця. Є інформація, що всі жертви Куртєва були зґвалтовані, але в суді про це питання не підіймалося і йому дали всього п'ять років – за грабіж.

У 2016 році Куртев вийшов на свободу і в Житомирській області стали відбуватися схожі злочини – напад на матір шістьох дітей. Він скинув її з велосипеда, побив, відібрав сумку, гроші та телефон. Жінка довго лікувалася після нападу і, хоча у поліції було опис Куртєва, його так і не спіймали.

Крім того, поліція з'ясувала, що у Куртєва була не одна, а цілих п'ять сімей. У різних населених пунктах у нього були цивільні дружини. Жодна з них не знала про судимості та напади. Всі стверджують, що він добрий і спокійний сім'янин. В останній сім'ї шоковані тим, що сталося. Мати та дочка були впевнені, що "зять" працює у Вишневому, охороняє будівництво. Виявилося, що документів вони його не бачили за півтора року і там він жив під іншим ім'ям і іншою біографією.

На цей момент на рахунку злочинця шість жертв, але є велика ймовірність, що їх набагато більше. Поліція просить звернути увагу на фото – можливо хтось впізнає злочинця.

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові спіймали небезпечного педофіла, який працював директором дитячого табору.